カイロと低出力レーザー治療（前編）

安藤晴一郎先生Seiichiro Ando, DC, DACNB

カイロプラクタ―(DC=Doctor of Chiro- practic)。パーカー・カイロプラクティック大学卒業。キャリック研究所・機能神経学課程、エイペックス・セミナー(機能性医学)修了。米国カイロプラクティック神経学会認定医(DACNB=Diplomate of the American Chiropractic Neurology Board)、低出力レーザー機器「THOR」認定医。カイロプラクティック、機能性医学的アプローチ・デトックス・栄養カウンセリング、機能神経学的アプローチ、理学療法を組み合わせた治療を提供。